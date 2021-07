Dieser Wagen fährt und schwimmt

Wenn der VW Schwimmwagen aus dem Wasser ans Ufer fährt, zieht er alle Blicke auf sich: „Das ist schon ein Erlebnis“, schildert Gerd Beine die Szenen beim VW-Treffen in Hessisch Oldendorf. Die beiden fahren das 77 Jahre alte, ehemalige Militärfahrzeug.

Serie: Ich und mein Oldtimer – Theo und Gerd Beine zeigen in Folge 13 ihren VW Schwimmwagen

Einen VW Schwimmwagen von 1944 nennt Theo Beine (rechts) aus Warburg sein Eigen. Am Steuer sitzt sein Sohn Gerd. Der Allrader hat 25 PS, zu Land werden 80 Stundenkilometer und zu Wasser zehn Stundenkilometer erreicht.

Mit seinem Vater Theo Beine war Gerd Beine beim VW-Treffen bis hinter Hameln über die Straße gefahren, dann ging es mit dem Gefährt in die Weser, um am Ziel wieder an Land zu kommen.