Warburg

Josef Sauerland gehörte zu den produktivsten Warburger Künstlern. Das Schaffen des 1991 im Alter von 69 Jahren verstorbenen Malers und Bildhauers prägt noch heute das Bild der Stadt. Vor allem seine Skulpturen, wie die Plastik vor der Sparkasse an der Unterstraße oder die Josef-Wirmer-Leuchte am Brüderkirchhof, kennt in Warburg jedes Kind. In einem Online-Projekt soll dieses Schaffen jetzt in den Mittelpunkt gerückt werden.

Von Jürgen Vahle