Doppeljubiläum auf dem Scherfeder Zionsberg

Mit einem festlichen Abendmahlsgottesdienst feierte die Diakonissen-Kommunität Zionsberg ihr 50-jähriges Bestehen und das 40-jährige Kirchweihjubiläum. Gemeinsam mit dem Superintendenten des Kirchenkreises Paderborn Volker Neuhoff , Pfarrer i. R. Alfred Hammer aus Marsberg, den beiden Ordensbrüdern Marcus und Erasmus aus Meschede und einer großen Schar mit der Kommunität verbundener Gläubiger konnten die Schwestern dieses Ereignis in der katholischen St. Vincentius-Pfarrkirche zu Scherfede und anschließend auf dem Zionsberg feiern.

Zum Festgottesdienst zogen die Schwestern mit dem pensionierten Pfarrer Alfred Hammer (links) und Superintendent Volker Neuhoff in die St. Vincentius-Pfarrkirche ein.

Zu Beginn des Gottesdienstes brachte die Diakonissen-Schwester Margot Petry ihre Freude über das Fest und das volle Gotteshaus zum Ausdruck. „Ein Gottesdienst nach dem Herzen Jesu. Wie wir hier heute versammelt sind, das erinnert an den Gottesdienst in der Ewigkeit. So wollen wir glaubend nach oben und dankbar auf 50 Jahre zurück schauen.“ Und im Kyrieruf der von Pfarrer Hammer mit Superintendent Neuhoff zelebrierten Abendmahlsfeier hieß es dann passend zu den Schwestern „Jeden Tag wollen wir für die Menschen da sein.“