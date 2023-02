Dorfarchiv in Ossendorf öffnet regelmäßig

Warburg-Ossendorf

Das Ossendorfer Dorfarchiv im alten Pfarrhaus an der B7 ist jetzt regelmäßig geöffnet. Ortschronist Erwin Dübbert will es jeden Donnerstag in der Zeit zwischen 13.30 bis 15.30 Uhr zugänglich machen. Los geht es bereits an diesem Donnerstag, 9. Februar.