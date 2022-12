Wie in Warburg-Welda die Gaskosten halbiert werden

Warburger Klimaschutzpreis auch an Projekte in Menne und Germete vergeben

Warburg

Knapp 1800 Euro hat der Verein „Dorfgemeinschaft Welda“ im vergangenen Jahr in die Hand genommen. Eine ordentliche Ausgabe für einen kleinen Ort und einen ehrenamtlich arbeitenden Verein. Doch eine bessere Investition hat es an der Twiste wohl lange nicht gegeben. Das Geld ist nämlich schon nach wenigen Monaten wieder zurück in die Dorfkasse gespült worden.