In Calenberg gehen die Arbeiten an der Mauer weiter

Warburg-Calenberg

Die Dorfstraße in Calenberg wird am Montag, 21. März, in der Zeit von 8 bis voraussichtlich 12 Uhr im Bereich der Stützwand entlang des Holsterbachs voll gesperrt. Darauf hat die Kreisverwaltung hingewiesen.

Bearbeitet von Jürgen Vahle