Drei Vereine stellen Rassetiere in Rimbeck aus

142 Kaninchen von Züchtern aus drei Vereinen sind in Rimbeck von zwei Preisrichtern begutachtet worden.

So nah sind sich Alaska und Neuseeland sonst nicht. Hans-Jürgen Hoffmann (links) züchtet die schwarzen Kaninchen „Alaska“, Antonius Uhe die „Rote Neuseeländer“.

In der Taubeneinsatzhalle des Taubenvereins in Rimbeck an der Werkstraße zeigten die Vereine W47 Rimbeck, W51 Altenheerse und W968 Dalhausen ihre Rassekaninchen. „Von den Riesenschecken bis zu den Farbenzwergen haben wir eine schöne Vielfalt vor Ort“, berichtete Michael Hoppe, Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins W47 Rimbeck und Umgebung.