Drolshagen steht Gesangverein 1893 Ossendorf vor

Ehrungen standen beim Gesangverein 1893 Ossendorf/Unerhört an (von links): Peter Drolshagen 1. Vorsitzender, Mechtild Oelgemöller (40 Jahre), Martin Rahm (50 Jahre), Josef Robrecht (70 Jahre), Christa Schröder (30 Jahre), Brigitte Fuest (25 Jahre), Brigitta Schlosser (20 Jahre). Es fehlen Kaufmann Ulrich (50 Jahre), Gabriele Wolf (40 Jahre).

Das teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit. Der Vorstand setzt sich weiter zusammen aus: Erste Kassiererin Birgit Rothenberg, zweite Kassiererin Agnes Flach, erster Schriftführer Rainer Pons, zweite Schriftführerin Sonja Fellmann und den Beisitzern: Marlies Floren, Birgit Bohmann und - sie kam neu dazu - Kirsten Holweg.

Die Wahl von 2 neuen Kassenprüfern für das Jahr 2022 fiel auf Teresa Floren und Mechthild Oelgemöller.

In seiner Ansprache dankte Peter Drolshagen allen, die dem Verein die Treue halten. „Das wir den Verein noch aufrechterhalten können, liegt nicht nur an den 'Aktiven', sondern auch an den passiven Mitgliedern. Ihr selber wisst, dass man schon einige Energie aufbringen muß, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Idealismus ist keine für unsere Zeit typische Haltung“, betonte er.

Die Menschen seien es gewohnt, für Dienstleistungen und Tätigkeiten in barer Münze zu bezahlen. „Was kostet das?“ sei eine Standardfrage im Alltag. „Wir sind in der glücklichen Lage auf die Hilfsbereitschaft unserer Mitglieder zu bauen“, sagte der erste Vorsitzende.

Langjährige Mitglieder

Auf 70 Jahre Mitgliedschaft im Verein kann Josef Robrecht zurückblicken. Ein sehr außergewöhnliches Ereignis, betonte Peter Drolshagen: „Ich habe mal recherchiert, aber niemanden in der 128-jährigen Vereinsgeschichte gefunden, der so lange Mitglied im Verein war.“

Vier Jahre nach dem Eintritt in den Verein sei der Geehrte als Fahnenoffizier gewählt worden. Acht Jahre lang sei er erster Kassierer gewesen, drei Jahre zweiter Kassierer. Mit einem Applaus wurden Robrecht die Glückwünsche, eine Ehrenurkunde und ein Geschenk überreicht.

Weitere Ehrungen schlossen sich an. Martin Rahm wurde für seine 50-jährige Treue zum Verein geehrt. Seit 40 Jahren hält Mechtild Oelgemöller dem Verein die Treue, zwischenzeitlich auch als zweite Vorsitzende, zweite Kassiererin und als zweite Schriftführerin.

Christa Schröder wurde für ihre 30-jährige Mitgliedschaft geehrt. Seit 25 Jahren engagiert sich Brigitte Fuest. Auf 20 Jahre kann nun Brigitta Schlosser zurückblicken. Die Ehrungen für die 40-jährige Mitgliedschaft von Gabriele Wolf und die 50-jährige Mitgliedschaft von Ulrich Kaufmann sollen nachgeholt werden.

Zum Abschluss gab Peter Drolshagen den Anwesenden einen Ausblick. Demnach starte der Verein nach der Sommerpause am Montag, 8. August, mit einem neuen Projekt in die zweite Jahreshälfte.