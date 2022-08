„Du bist mein Warburg“ auf dem Kälkenfest

Warburg

Von einem ganz besonderen Ort, an dem Zusammenhalt und Verbundenheit zählen, wird am Freitagabend Andre Gold (Thiel) auf dem Kälkenfest in der Altstadt singen. Direkt vor den Bürgerspielen gegen 20 Uhr kommen die Besucher in den Genuss, die Lokalhymne „Du bist mein Warburg“ live zu hören.

Von Verena Schäfers-Michels