E-Bike-Fahrer (26) bei Unfall in Warburg verletzt

Bei einem Unfall auf dem Profitweg in Warburg ist am Mittwoch, 29. Juni, ein 26-jähriger E-Bike-Fahrer verletzt worden. Die Polizei sucht den flüchtigen Fahrer des beteiligten Fahrzeugs.

Der Fahrradfahrer hatte der Polizei erst am Donnerstag gemeldet, dass er am Vortag gegen 17.30 Uhr auf dem Profitweg von der Landfurt aus in Richtung Kreisverkehr am Generationenspielplatz unterwegs war.

Radfahrer bremste und stürzte

Der Radler wollte in den Kreisverkehr abbiegen, da sich zu diesem Zeitpunkt kein Fahrzeug im Kreisverkehr befand. Vom Seichenbrunnen aus bog dennoch ein Auto in den Kreisverkehr ein, so dass der E-Bike-Fahrer bremste und zu Boden stürzte.

Der Pkw, vermutlich ein grauer VW Golf Kombi oder Passat Kombi, setzte seine Fahrt fort. Eine Autofahrerin, die mit einem Fiat Punto oder 500 aus dem Großenederer Weg in den Kreisverkehr eingefahren war und den Gestürzten sah, hielt an und kam ihm zur Hilfe.

Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Der Radfahrer suchte anschließend eigenständig einen Arzt auf, ihm wurde eine Fraktur diagnostiziert. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und sucht nach dem grauen VW Golf Kombi oder Passat Kombi.

Die hilfsbereite Zeugin hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne dass ihre Personalien als Zeugin feststehen. Diese Fahrerin eines Fiat Punto oder Fiat 500 und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05271/9620 zu melden.