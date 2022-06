Eggegebirgsverein steht vor schweren Zeiten

Mitgliedermangel im Kreis Höxter: Qualität der Wanderstrecken ist in Gefahr

Warburg/Kreis Höxter

Der Eggegebirgsverein (EGV) steht vor schweren, wenn nicht entscheidenden Wochen. Das glaubt zumindest der 2. Vorsitzende des Hauptvereins, Werner Hoppe aus Warburg-Rimbeck. Am Samstag, 25. Juni, steht von 15 Uhr an im Warburger Pädagogischen Zentrum die Jahreshauptversammlung an. Und dort geht es um wichtige Zukunftsfragen.

Von Jürgen Vahle