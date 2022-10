EGV wählt in Warburg neuen Hauptvorstand

Der Eggegebirgsverein hat Kandidaten für den neu zu wählenden Hauptvorstand gefunden und kann damit am Freitag, 28. Oktober, „erleichtert“ in die neu angesetzte Mitgliederversammlung gehen. Das berichtet nun Werner Hoppe, der stellvertretende Hauptvorsitzender des EGV.

Nachdem bei der Mitgliederversammlung am 25. Juni im Pädagogischen Zentrum (PZ) in Warburg keine Neuwahl wegen fehlender Kandidaten durchgeführt werden konnte, sind nun alle Vereinsmitglieder des Eggegebirgsvereins nochmals für Freitag, 28. Oktober, um 18 Uhr in das PZ eingeladen, um an der neu angesetzten Mitgliederversammlung und der Neuwahl des EGV-Hauptvorstandes teilzunehmen.

Neben Ehrungen von verdienten Vereinsmitgliedern, steht die Neuwahl des Hauptvorstandes im Fokus dieser Veranstaltung. Nachdem noch einmal intensive Gespräche stattgefunden haben, konnten Personen für die Mitarbeit im Hauptvorstand gefunden werden, die nun für eine Kandidatur im Hauptvorstand zur Verfügung stehen und sich zur Wahl stellen werden.

„Das allein verpflichtet schon alle Vereinsmitglieder, an dieser Versammlung teilzunehmen, um damit das Zugehörigkeitsgefühl zum EGV zum Ausdruck zu bringen und die Kandidaten bei ihrer Kandidatur moralisch zu stärken“, so Hoppe.

Bestand für die nächsten drei Jahre gesichert

Mit der Neuwahl des Hauptvorstandes sei der momentane Bestand und die weitere ehrenamtliche Arbeit des Eggegebirgsvereins erst einmal für die nächsten drei Jahre gesichert. Der EGV könne somit weiter gemeinsam mit seinen Abteilungen und Partnern wie den Städten und Gemeinden, dem Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge, den Landkreisen, der Forstverwaltung, den privaten Grundbesitzern und den verschiedenen Touristikern für die Infrastruktur des Wanderns im Eggegebirge und seinem Umland Sorge tragen.

Ferner könne der EGV weiterhin für die Ausbildung von Menschen, die Interesse als Wegezeichner, Wanderführer, Digitalisierer oder viele andere Interessen haben, in Verbindung mit dem Landeswanderverband-NRW und dem Deutschen Wanderverband sorgen.

Corona stoppte viele Aktivitäten

„Durch Corona gingen in den letzten drei Jahren viele gesellschaftliche Aktivitäten des Vereins, wie der ,Tag des Baumes', das ,Eggegebirgsfest' oder die jeweiligen Abteilungsfeste verloren und müssen nun wieder neu belebt werden“, sagt Hoppe.

Der Trend zum Wandern, gerade bei jungen Leuten, müsse auch in der Mitgliedschaft ankommen. Ebenfalls auch die Einsicht, sich für die Pflege des heimischen Brauchtums, der Heimatpflege sowie für den Denkmalschutz und die Denkmalpflege in der Heimat einzusetzen

Mitgliederschwund stoppen

Der Naturschutz, die Landschaftspflege und der Umweltschutz stünden für den Eggegebirgsverein mit an oberster Stelle. „Aber auch das naturnahe gemeinschaftliche Wandern auf gut beschilderten Wegen in unserer schönen Heimat und darüber hinaus ist und bleibt eine der größten Aufgaben des Eggegebirgsverein“, so Hoppe.

Viele weitere Aufgaben auf diesem Gebiet würden vom Eggegebirgsverein ehrenamtlich wahrgenommen und könnten in Zukunft nur ausgeführt werden, wenn der Mitgliederschwund in den Abteilungen gestoppt und dort neue Mitglieder gefunden würden. „Wir warten auf Sie! Durch eine Mitgliedschaft können Sie viele weitere ehrenamtliche Maßnahmen mitbestimmen und neue Ideen einbringen“, ruft Werner Hoppe Interessierte zum Mitmachen im Eggegebirgsverein auf.