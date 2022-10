Ehemalige Marianer treffen sich wieder

50 Jahre Abitur – das war Anlass genug für ein Klassentreffen der ehemaligen OIa des Gymnasium Marianum am ersten Wochenende der Warburger Oktoberwoche. Vor 50 Jahren – also 1972 – machten zum ersten Mal Schüler des neusprachlichen Zweiges, der 1964 eingerichtet worden war, neben den Altsprachlern Abitur am Gymnasium Marianum.

Die Schüler – seinerzeit ausschließlich Jungen – waren im letzten Jahr vor dem Abitur in zwei sprachlich gemischten Klassen. Die Abiturienten der ehemaligen „a“, Jahrgang 1972, trafen sich nach 1992 und 2012 nun zum dritten Mal. 13 der ehemaligen Absolventen waren nach Warburg gekommen, um sich am Samstag und Sonntag über alte Zeiten auszutauschen und Warburg wiederzuentdecken. So stand am Samstagnachmittag eine interessante Stadtführung auf dem Programm.

MEHR ZUM THEMA Jahrgang 1998 der beiden Warburger Gymnasien erkundet die Hansestadt – nächstes Treffen für 2023 geplant Ehemalige Abiturienten treffen sich wieder

Ruth Kröger-Bierhoff zeigte den heutigen Rentnern nicht nur die historische Entwicklung der Stadt auf, sondern vermittelte auch viele interessante Einblicke in das in 50 Jahren doch veränderte Warburg. Nach vielen Gesprächen mit alten Geschichten und Fotos am Samstagabend und Sonntagvormittag zeigte Frederik Czech den ehemaligen Marianern die Ausstattung des heutigen Schulgebäudes, wobei viele Erinnerungen wach wurden. Im Anschluss daran gab es noch ein Gruppenbild im Binnenhof.