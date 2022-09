Ein besonderes Stück Warburger Geschichte

Warburg

Zur Vernissage der Kunstausstellung mit dem Titel „Sonderangebot – eine künstlerische Intervention“ sind am vergangenen Sonntag etwa 100 Besucher ins ehemalige Schuhhaus Pennig in Warburg gekommen. Dabei kamen Erinnerungen an ein Stück Warburger Geschichte auf, die sich in Gesprächen der Besucher fortsetzten.

Von Astrid E. Hoffmann