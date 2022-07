"Das ist ein Stück Toskana in Nordhessen, hat unlängst ein Gast der Sankt Albert’s Distillery gesagt“, berichtet Eike Seidenhefter. Sie ist die Geschäftsführerin der Spirituosenmanufaktur und dem besonderen Haus „Am Berge 1“ in Haueda, einem Ortsteil von Liebenau. Die ehemals katholische Kirche St. Albert Magnus war 2018 entweiht und von Kai Seidenhefter und seiner Tochter Eike gekauft worden. Inzwischen beherbergt das Gebäude die Destillerie und einen Gastraum, der durch seine naturbelassen wirkende Ausstattung und den erhaltenen Buntglasfenstern für eine außergewöhnliche Atmosphäre sorgt.

Während die Innengastronomie in der Pandemiezeit nicht möglich war, erfreute sich der 2021 eröffnete Gin-Garten vor dem Kirchengebäude großer Beliebtheit. „Wer in den Ferien oder einfach nur am Wochenende einen Ausflug zu Fuß, per Rad und gar auf der Diemel plant, wird im Sankt Albert’s alles finden, was zu einer guten Rast dazugehört“, sagt Eike Seidenhefter. Der Diemelradweg und der Schmetterlingssteig tangieren die „Gin-Kirche“. In der Nähe befindet sich auch der Kanu-Anleger.