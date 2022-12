Feuer in Warburg-Scherfede: ein Verletzter bei Zimmerbrand

Warburg-Scherfede

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Friedrich-Böhlen-Straße in Warburg-Scherfede ist am Freitagnachmittag ein 52-jähriger Bewohner so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus Marsberg gebracht werden musste. Auch weitere Bewohner wurden untersucht. 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz.