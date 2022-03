Warburg

Zu einem Küchenbrand in einem Wohnhaus an der Straße Zum Weißen Holz in Warburg-Rimbeck ist die Feuerwehr am Samstagabend ausgerückt. Vor Ort hatte laut Polizei eine vergessene Pfanne auf dem Herd das Feuer ausgelöst. Eine verletzte Person wurde mit dem Rettungswagen in das Warburger Klinikum gebracht.

Bearbeitet von Ralf Benner