Erneuter Einbruch in Möbelhaus in Warburg

Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich haben Einbrecher in einem Warburger Möbelhaus erbeutet. Die Täter haben zwischen Samstagabend und Montagmorgen im Pollmann-Gebäude am Paderborner Tor nahe der Einmündung zur B 7 zugeschlagen.

Unbekannte sind in Warburg in ein Geschäft eingebrochen (Symbolbild).

Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten es. Das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt nun: Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Feststellungen in diesem Bereich gemacht und hat Angaben zu den Tätern? Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05271/9620 entgegen.

Die Gewerbeimmobilie ist zuletzt schon einmal von Einbrechern heimgesucht worden. Erst Ende Oktober war es in dem Geschäftshaus zu einem Einbruch gekommen. Damals – wie auch am vergangenen Wochenende – waren Täter in das Möbelgeschäft Pollmann eingestiegen. Damals wurden Bargeld, drei Wolldecken und ein Fell im Gesamtwert von etwa 200 Euro gestohlen. Es entstand zudem ein Schaden von 500 Euro.

In jüngster Zeit kommt es in Warburg immer wieder zu Einbrüchen in Firmen, Gaststätten und Geschäfte.