Einbrecher stehlen in Warburg Geld aus Geschäft

Einbrecher sind nachts in ein Fachgeschäft in Warburg eingedrungen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Bei einem Einbruch in ein Fachgeschäft in Warburg wurde Bargeld gestohlen.

In der Nacht von Dienstag, 8. November, auf Mittwoch, 9. November, sind Unbekannte in das Fachgeschäft in der Hüffertstraße eingedrungen.

Die Eingangstür wurde gewaltsam geöffnet und anschließend Geld im niedrigen dreistelligen Bereich aus dem Kassenbereich entwendet.

Die Tat muss sich in dem Zeitraum zwischen 17.10 Uhr am Dienstag und 7.40 Uhr am Mittwoch ereignet haben. Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen unter Telefon 05271/9620.

In den Sommermonaten 2022 hatte es nach Angaben der Polizei eine Welle von Einbrüchen in Gewerbeimmobilien in Warburg gegeben. Bei manchen Taten blieb es beim Einbruchsversuch, bei anderen Taten waren die Kriminellen erfolgreich. Betroffen waren Restaurants, Arztpraxen, aber auch Blumengeschäfte oder eine Autowerkstatt.

Zuletzt waren Unbekannte Ende Oktober in das Möbelhaus Wohnsinn in Warburg eingedrungen. Ob nun eine neuerliche Einbruchsreihe in Warburg beginnt, kann die Polizei noch nicht beurteilen.