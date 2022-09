Einbrüche in zwei Warburger Industrieunternehmen

Warburg

In der Nacht zu Donnerstag, 22. September, sind unbekannte Täter in zwei Warburger Industrieunternehmen in den Ortsteilen Scherfede und Rimbeck eingebrochen. Entwendet wurde in beiden Fällen nur eine geringe Menge Bargeld, doch der entstandene Sachschaden geht nach Angaben der Polizei in den fünfstelligen Euro-Bereich.

Bearbeitet von Ralf Benner