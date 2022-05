Wir sind dankbar, dass wir uns noch haben“, sagen Ursula und Konrad Sarrazin aus Warburg-Nörde. An diesem Christi-Himmelfahrts-Tag feiert das agile Paar die Diamantene Hochzeit im Familienkreis mit den drei Kindern, neun Enkeln, fünf Urenkeln und deren Partnern.

Die Rheinländerin und der Ostwestfale hatten sich im November 1961 in Nörde kennengelernt. Ursula Sarrazin, geborene Sölla, und Konrad Sarrazins Schwester waren Arbeitskolleginnen in einer Krankenhausküche in Wuppertal. Die Schwester hatte Ursula nach Nörde eingeladen, wo sie Konrad kennen und lieben lernte.