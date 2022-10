Einfacher aus Rimbeck zur Grundschule Scherfede

Von Montag, 24. Oktober, an wird die morgendliche Fahrt der Stadtbus-Linie W2 zur Grundschule Scherfede in der Ortslage Rimbeck einen optimierten Fahrweg nehmen. Diese Änderung erfolgt auf Initiative der Rimbecker Elternschaft, die sich für eine Verbesserung der Situation starkgemacht hatte.

Auf Anregung der Eltern ändern sich die Busfahrzeiten in Rimbeck.

Neben den Haltestellen Ossendorfer Straße und Mitte wird jetzt auch die Haltestelle Elisabethstraße (an der katholischen Kirche) und die neu eingerichtete Haltestelle Zionsweg angefahren, teilt Warburgs Mobilitätsmanager Jan Kolditz mit.

Diese an der Abzweigung des Zionswegs von der Bühlstraße gelegene Haltestelle verkürzt den morgendlichen Fußweg aus den Neubaugebieten am Kehlberg und Heidhügel deutlich. Die Haltestellen Bahnhof Scherfede und Haus Phöbe können aufgrund des geänderten Fahrwegs nicht mehr von dieser Fahrt der Linie W2 bedient werden. Alternativ bieten sich aber die nahe gelegenen Haltestellen Mitte und B7 an.

Der neue Schulbus verkehrt vorerst im Probebetrieb, da noch geprüft werden muss, ob die Bühlstraße allmorgendlich verlässlich mit einem großen Bus befahren werden kann. Die Fahrzeiten auf der neuen Strecke ändern sich nur geringfügig.