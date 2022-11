Eltern und Kinder bei hohen Belastungen unterstützen

Warburg/Höxter

Familienleben ist etwas Wunderbares. Dennoch kann es Situationen geben, in denen Mütter und Väter an die Grenzen ihrer Kräfte geraten: durchwachte Nächte mit einem Säugling, Trotzphasen, Schulprobleme, Krankheit oder die Trennung vom Partner. In solchen Phasen kann der ohnehin schon anstrengende Alltag mit Kindern aus den Fugen geraten. Hier hilft die „Evangelische Familien- und Schwangerenbegleitung" (EFaS) in Warburg und Höxter.