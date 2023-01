Es gibt wieder einen Reiterball in Germete.

Reiterverein St. Georg Diemeltal feiert in der Schützenhalle

Freuen sich auf den Reiterball in Germete (von links): Vorsitzender Oliver Baltes, Josefine Baltes, Sophie Fingerhut, Antonia Scholand mit Pferd Chioro, Tabea Schmidthals, Johann Denecke und Helena Jakobs, Schirmherrin des Turniers.

Nach zweijähriger Coronapause lädt der Reiterverein (RV) St. Georg Diemeltal für Samstag, 14. Januar, wieder zum Tanz in die Schützenhalle in Germete ein. In einem festlichen Rahmen sollen dann auch die erfolgreichsten Reiter des Vereins geehrt werden.

Tischreservierungen

Für die gute Stimmung soll die Tanzband „No Limit“ sorgen. Neben kalten Getränken und Cocktails werden in diesem Jahr nur kleine Snacks angeboten. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.

Auch Tischreservierungen sind möglich unter Telefon 0160-2396824. Der RV St Georg Diemeltal freut sich über zahlreiche Besucher.