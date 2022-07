Endlich wieder tummeln  auf dem Bad Arolser Viehmarkt

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause wird auf dem Königsberg in Bad Arolsen vom 4. bis 7. August zum 289. Mal der Kram- und Viehmarkt gefeiert. Es ist das größte Volksfest Nordhessens und lockt jährlich mehrere hunderttausend Besucher an, unter ihnen auch zahlreiche Gäste aus dem nicht weit entfernten Warburg.

Größtes Volksfest Nordhessens lockt nach zwei Jahren Corona-Pause die Besucher an

Auf 10 Hektar Grünfläche und Straßen versammeln sich jedes Jahr Anfang August rund 60 Vergnügungs-, 50 Gastronomie- und 120 Gewerbeschaubetriebe sowie 200 Krammarktgeschäfte. Sie bieten den Besuchern mit attraktivsten Fahrgeschäften alles, was das Herz begehrt.

Das Warenangebot der Krammarktgeschäfte reicht von traditionellen Wachstischdecken bis hin zu aktuellen Ausstellungsgegenständen und Dekorationsartikeln im modernsten Design. Ein Gewerbezelt wird es in diesem Jahr nicht geben. Stattdessen wird es eine größere Gewerbeausstellung im Freien geben. Zudem wird der Digital-Truck des Hessischen Kultusministerium über die Möglichkeiten der Nutzung von digitalen Medien beim schulischen Lernen informieren.

Sicherheitskonzept überarbeitet

Um allen Bürgern und Gästen nicht nur ein schönes, sondern auch ein möglichst sicheres Fest bieten zu können, wurde das Sicherheitskonzept des Arolser Kram- und Viehmarktes noch einmal überarbeitet. Zum Festzug werden alle Zufahrtsstraßen zur Festzugsstrecke und dem Aufstellungsbereich der Festzugsteilnehmer mit Sicherheitssperren abgesperrt. Zudem beginnt der Festzug aufgrund des Einsatzes der Sperren ab diesem Jahr erst ab der Helenenstraße. Im Übrigen verläuft der Festzug wie bisher am Kirchplatz vorbei, durch die Schloßstraße und durch die Prof.-Klapp-Straße in Richtung Königsberg. Darüber hinaus wird auch der Festplatz Königsberg mit Zufahrtssperren abgesichert. Das Verkehrskonzept mit der Zufahrt auf den Parkplatz Königsberg über den Braunser Weg bleibt bestehen.

Festzug durch Bad Arolsen

Offiziell beginnt der Kram- und Viehmarkt am Donnerstag um 15.30 Uhr mit einem Platzkonzert des Musikvereins Mengeringhausen, in diesem Jahr erstmals auf dem Rathausplatz. Bei einem kühlen Bier, gesponsert durch das Fürstliche Hofbrauhaus Arolsen, kann man sich schon einmal auf das Volksfest einstimmen. Um 17 Uhr bringt der Festzug mit bunt geschmückten Wagen, Motivgruppen und Spielmannszügen aus verschiedenen Orten noch mehr Leben in die Straßen von Bad Arolsen. Anschließend wird auf dem Festplatz der Markt eröffnet und das Ergebnis der Festzugsprämierung bekannt gegeben.

Tag der Viehhalter

Freitag ist der Tag der Viehhalter. Dabei werden von 8 Uhr bis 12 Uhr erstklassige Tiere bei der Bezirkstierschau vorgestellt. Die Vielfalt ist groß: Pferde, Fleischrinder-Bullen, Kälber, Jungrinder, Schafe, Ziegen und Kaninchen werden ab dem frühen Morgen durch sachkundige Preisrichter prämiert. Während die Kleinen beim Kälberaufzuchtwettbewerb ihr Tier durch den Parcours führen und mit ihrem Wissen rund um das Kalb punkten, geht es beim Jungrindervorführwettbewerb der jugendlichen Jungzüchter um das perfekte Vorführen des Rindes. Während des Wettbewerbes wird beispielsweise auf den Gang der Tiere und den Blickkontakt der Vorführer zu den Preisrichtern geachtet. Als Highlight wird in diesem Jahr aus 13 Fleischrinderbullen und sieben Rassen der „Schönste Schaubulle – Mr. Bad Arolsen“ gekürt.

Markt und Lotterie

Am Samstag findet von 9.30 Uhr an bis in die Nacht hinein ein reges Marktgeschehen auf dem Königsberg statt.

Der Sonntag beginnt mit einem Viehmarktgottesdienst um 9 Uhr im Festzelt. Danach ist die große Verlosung der Viehmarktlotterie mit 500 Preisen im Gesamtwert von rund 25.000 Euro. Als Hauptgewinn steht ein Auto für den glücklichen Gewinner mit der richtigen Losnummer bereit – in diesem Jahr ein Skoda Fabia aus dem Autohaus Ostmann. Darüber hinaus werden Kleinmöbel, Elektrogeräte, Gegenstände des Hausrates, Geschenk- und Freizeitartikel verlost.

Die Viehmarktslose sind im Verwaltungszelt auf dem Königsberg bis spätestens Samstagabend bzw. solange wie der Vorrat reicht erhältlich. Die Gewinnnummern werden am Sonntag ab etwa 14 Uhr auf der Homepage bekannt gegeben. Am Abend klingt der große Kram- und Viehmarkt mit einem Brillant-Höhenfeuerwerk aus, gefeiert wird jedoch noch bis in die frühen Morgenstunden. Für Besucher wird ein Buspendelverkehr eingerichtet.