Warburg

Ob Kinderpunsch, Glühwein oder Kerzen - die Aussteller des „Wintergenusses“ kommen direkt aus der Region und bieten am 2. Advent allerhand Weihnachtliches an. In Verbindung mit dem kleinen Markt auf dem Warburger Neustadt-Marktplatz wird in diesem Jahr auch die Stiefelaktion der Werbegemeinschaft Warburger Hanse stattfinden.

Von Greta Wiedemeier