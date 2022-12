23 Auszubildenden-Teams haben in diesem Jahr am neunten Wettbewerb der beiden Industrie- und Handelskammern (IHKs) Ostwestfalen zu Bielefeld und Lippe zu Detmold sowie der Wirtschaftsjunioren Lippe teilgenommen. Sieben Teams waren jetzt von der Jury ausgewählt worden und präsentierten im Rahmen der Preisverleihung in der IHK in Bielefeld ihre Projekte.

Das Energie-Scout-Team von Brauns-Heitmann wurde in der anschließenden Abstimmung aufs Podium gewählt und erhielt für den dritten Platz einen von den Sparkassen Bielefeld und Paderborn-Detmold geförderten Scheck über 500 Euro. Die Auszubildenden hatten im Rahmen ihres Projektes die Beleuchtung mehrerer Hallen ihres Ausbildungsbetriebes in Warburg untersucht und Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Beleuchtung im Hochregallager optimiert

Ihren Fokus legte das Team dann auf den Umbau der Beleuchtung im neuen Hochregallager. Durch eine Reduzierung der Anzahl der Leuchten, eine Erneuerung durch LED-Lampen und den Einbau von Bewegungsmeldern werden zukünftig Einsparungen von jährlich 63.000 kWh erreicht, was aktuell rund 40.000 Euro an Stromkosten für Gewerbekunden entspricht.

Zum Wettbewerb Foto: Die Industrie- und Handelskammern Ostwestfalen und Lippe sowie die Wirtschaftsjunioren Lippe bieten die Qualifizierung zum „Energie-Scout“ für Auszubildende im Rahmen des Unternehmensnetzwerks Klimaschutz an. Das Unternehmensnetzwerk Klimaschutz wird im Rahmen der Nationalen Klimaschutz-initiative durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Träger des Projekts ist die DIHK Service GmbH des Deutschen Industrie- und Handelskammertages e. V. Die Teilnehmer werden für die Themen Energie- und Ressourceneffizienz zunächst sensibilisiert und geschult. Die Auszubildenden sollen dann als Energie-Scouts in ihren Ausbildungsbetrieben dazu beitragen, Energieeinsparpotenziale zu erkennen, zu dokumentieren und Verbesserungen anzuregen. In den bisherigen neun Durchgängen haben sich OWL-weit 229 Teams mit knapp 1.000 Auszubildende am Energie-ScoutsProjekt beteiligt ...

Den ersten und mit 1.000 Euro dotierte Platz vergab die Jury an das Team der Isringhausen GmbH & Co. KG aus Lemgo für das Projekt „Erdgaseinsparung am Datum 21. Dezember 2022 Nr.: 109/2022 2/3 Durchlaufofen“. Den zweiten Platz (750 Euro) belegte das Team der Bosch Building Automation GmbH aus Verl für das Projekt „Kraftstoffreduzierung durch die Förderung von Fahrgemeinschaften“.