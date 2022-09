Energiebedarf im Kurmittelhaus in den Griff bekommen

Warburg-Germete

Mehrere tausend Euro Energiekosten fallen pro Monat im Kurmittelhaus in Germete an. Die dortige Praxis Tegethoff/von Detten betreibt zahlreiche Therapie- und Behandlungsräume, einen Fitnessbereich und das Schwimmbad mit 32 Grad Wassertemperatur. Mit einer sechsstelligen Investitionen versucht der Betrieb nun, den Energieverbrauch in den Griff zu bekommen. Allerdings ist die Sauna geschlossen worden.