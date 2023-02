Erika Kraut leitet weiter den EGV Warburg

Während der Jahreshauptversammlung des Eggegebirgsvereins in Warburg standen Wahlen an. Vorsitzende ist und bleibt Erika Kraut.

Der EGV in Warburg hat das Jahresprogramm vorgestellt (von links): 2. Vorsitzender Wolf Chudnochowski, Vorsitzende Erika Kraut, Kassierer Lothar Klaas und Schriftführerin Brunhilde Gronau-Leifels.

In 2023 wird den Mitgliedern und naturverbundenen Warburgern, die dabei sein wollen, einiges geboten. Wanderungen im Haxtergrund, durch den Eggewald Willebadessen sowie die traditionelle Wanderung am 1. Mai zum Sonnenaufgang auf den Desenberg stehen auf dem Programm. Auch eine Fahrt zur Landesgartenschau in Höxter wird angeboten.

Die Vorsitzende Erika Kraut informierte über den Erfolg der im Jahr 2022 erstmals angebotenen Seniorenwanderungen. Im Schnitt liege die Beteiligung bei 15 Personen. Unter dem Tagesordnungspunkt „Vorstandwahlen“, wurde der bisherige Vorstand, der sich zur Wiederwahl stellte, einstimmig im Amt bestätigt. Dazu gehören die Vorsitzende Erika Kraut, der 2. Vorsitzende Wolf Chudnochowski, der Kassierer Lothar Klaas und die Schriftführerin Brunhilde Gronau-Leifels.

Wanderplan im Schaukasten am Schützenplatz

Der Wanderplan 2023 und aktuelle Informationen zu allen Aktivitäten sind im Schaukasten des Vereins auf dem Schützenplatz in Warburg sowie auf der Internetseite zu finden.