Große Freude herrschte beim Verein „Santatra - Partnerschaft mit den Menschen in Madagaskar" , als Erzbischof Marc Benjamin Ramaroson in diesen Tagen zu einer Stippvisite nach Bonenburg kam.

Zum Erzbischof aus Madagaskar bestehen seit 2011 Kontakte, dem Jahr als Tafita, der erste Madagasse, der einen Freiwilligendienst auf dem Jugendbauernhof in Hardehausen geleistet hatte, zurück in seine Heimat ging.

Im Bistum Farafangana hatte Ramaroson, damals noch Bischof, das Projekt „Grüne Diözese“ gegründet. Dort arbeitete auch Tafita, bis er 2016 ein eigenes Projekt für Kleinbauern aus Madagaskar gründete. Zu diesem Zeitpunkt war der Bischof zum Erzbischof von Antsiranana im Norden der großen Insel ernannt worden.

Der Erzbischof drückte in Bonenburg seine ehrliche Freude darüber aus, dass aus Warburg die Freundschaft zu Menschen in seinem Land gepflegt wird. Ramaroson ist in seiner Heimat eine Art Umweltbischof, der in der madagassischen Bischofskonferenz immer wieder dafür wirbt, die drängenden Umweltprobleme wie Abholzung oder Bodenerosion aktiv anzugehen.

Große Hungersnot droht

So beobachtet er in seiner Erzdiözese, wie immer mehr Korallenriffe zerstört werden. Im Südosten, wo Tafita arbeitet, bahnt sich durch zwei schlimme Zyklone, die im Februar innerhalb von zwei Wochen über das Land zogen, eine große Hungersnot an. Dies führt zu noch mehr Umweltzerstörung, weil die Menschen dann gezwungen sind, zum Beispiel Bäume zu fällen und daraus Holzkohle zu gewinnen. Diese können sie verkaufen und so wenigstens ein wenig zum Essen kaufen. Auch nehme die Kriminalität in einer solchen Notsituation immer mehr zu.

Das Team um Tafita hat rund 120 Bauernfamilien in sechs Gruppen organisiert. In Baumschulen werden verschiedenste Pflanzen vorgezogen, vor allen Dingen Kaffeesträucher, Gewürznelkenbäumchen, Pfeffer oder Gemüsesetzlinge. Zum einen wird die Ernährungssituation der Familien verbessert, zum anderen aber auch deren Einkommenslage.

Projekt für Kleinbauern

Ein Teil des Gemüses wird auf den lokalen Märkten verkauft und auch die ersten Kaffeebohnen konnten bereits geerntet werden. Mindestens genauso wichtig sind die Maßnahmen gegen Bodenerosion, damit die Erde nicht noch weiter durch Regen und Wind weggetragen wird. Die Familien werden zu effektiveren Anbaumethoden beraten und geschult. Durch Gemeinschaftsaktionen wird die Solidarität untereinander gestärkt.

Einige Mitglieder des Vereins waren nun zum Kaffeetrinken mit dem Erzbischof nach Bonenburg gekommen. Auch einige Madagassinnen, die in Deutschland eine Ausbildung absolvieren, waren dabei und freuten sich über den hohen Besuch aus ihrer Heimat.

Weitere Informationen gibt es unter www.santatra.de