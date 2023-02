Ewald Inkmann ist neuer Zugführer in Rimbeck

Oberst Mirko Fahlbusch berichtete in seinem Rückblick unter anderem von der Bildung einer Jungschützengruppe. Diese Idee hatte er in Zusammenarbeit mit Julian Kohlmeyer konkretisiert und umgesetzt. Ziel sei es, den Gemeinsinn sowie die Begeisterung fürs Schützenwesen unter den Jüngeren zu fördern. Dieses soll bei gemeinsamen Aktivitäten der Gruppe vom Verein unterstützt werden.

Getrübt worden sei das Jahr allerdings immer noch durch die Coronapandemie. Man habe gerade an den Besucherzahlen am Schützenfest gesehen, dass sich viele Gäste noch etwas zurückhaltend gezeigt hatten, sagte Fahlbusch. Für das kommende Schützenfest laufe die Planungen allerdings wieder auf Hochtouren. An allen drei Abenden werde es jeweils eine andere Tanzband geben. Mit „The Tequilas, Dandelion und Duo Inflame“ sei ein Band verpflichtet worden, die für jeden Geschmack etwas dabei habe, berichtet der Vorsitzende Sebastian Otto.

35. Königstreffen in der Diemelhalle

Für den 15. April wird das 35. Königstreffen in der Diemelhalle geplant. Das Besondere ist, dass Könige und Königinnen jeweils auf einen Holzvogel schießen und den besten Schützen oder Schützin ermitteln. Des Weiteren sind alle Hofstaatspaare dazu eingeladen, berichtet Ehrenmitglied und Mitorganisator Martin Wendt.