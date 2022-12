Bei einem Auffahrunfall in Warburg-Ossendorf sind am Morgen des zweiten Weihnachtstages zwei Menschen verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 9.50 Uhr auf der Bundesstraße 7 in Höhe der Einmündung Wethener Straße. Ein 48-jähriger Mann aus der Schweiz war mit seinem schwarzen Skoda auf der B 7 in Richtung Scherfede unterwegs. Er beabsichtigte, in die Wethener Straße einzubiegen. Der mit vier Personen besetzte Wagen musste anhalten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen.

Während dieser Wartephase fuhr eine ebenfalls in Richtung Scherfede fahrende 31-jährige Fahrerin aus Warburg mit ihrem schwarzen Volkswagen auf den Skoda auf. Hierbei verletzten sich der 48-jährige Skoda-Fahrer und seine 38-jährige Beifahrerin leicht.

VW abgeschleppt

Der VW der 31-jährigen Warburgerin war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit. Er musste durch ein örtliches Unternehmen abgeschleppt werden.