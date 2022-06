Feuerwehr Warburg rettet Gans aus Baum

Eine kuriose Tierrettung hat nun die Feuerwehr Warburg absolviert. In einer Tanne hatte sich, in zehn Metern Höhe, eine Gans verfangen. Vor Ort mussten sich die Helfer dann auch noch um zwei Küken kümmern.

Die Feuerwehr hat in Dössel eine Gans befreit, die sich in einer Tanne in einem Strick verfangen hatte. Dafür musste die Drehleiter nachalarmiert werden.

Es war das Gesprächsthema am Schützenfest-Wochenende: Als am Samstag um 17.31 Uhr der Melder piepste, lautete die Alarmierung „Tier in Notlage, Gans hängt in Tanne in zehn Metern Höhe“.