Feuerwehr Warburg hilft bei Großbrand an Pappenfabrik

Warburg/Diemelstadt

16 Einsatzkräfte der Feuerwehr Warburg haben dabei geholfen, einen Großbrand in Diemelstadt-Rhoden zu löschen. Am Donnerstagnachmittag brannten Altpapier-Ballen am Betrieb Prima Welle, einer Fabrik für Pappen. Menschen wurden dabei nicht verletzt.

Von Daniel Lüns