Genau so habe er sich das bei der Gründung des Vereins vor 50 Jahren vorgestellt, sagte Ernst König bei der Jubiläums- und Weihnachtsfeier.

Ernst König freute sich besonders über die vielen Kinder, die an der Feier teilnahmen, einer Feier von und mit vier Generationen.

Feier im Clubheim in Kassel-Calden

Heute hat der MFC 40 Mitglieder. Das Clubheim steht in der Katzensteinstraße am Airport Kassel-Calden mit direktem Blick auf Start- und Landebahn. Der MFC bietet Fortbildungen für Piloten an.

Im Clubheim finden Flugvorbereitungen, Fortbildungen, Stammtische und Feiern statt.

Der MFC stellt Mitgliedern vergünstigt ein Vereinsflugzeug zur Verfügung. Nichtmitglieder zahlen einen etwas höheren Preis für Vercharterung. Auch Schnupperflüge, Piloteneinweisungsflüge sowie Mitfluggelegenheiten (Rundflüge) werden angeboten.

Gründung in Germete

Die Gründungsmitglieder kamen vor 50 Jahren aus Warburg und Umgebung. Im Dezember 1972 trafen sich im „Waldwinkel“ in Germete unter Leitung von Ernst König Freunde des Motorflugsports, um die Gründung eines Motorsportclubs in Germete zu besprechen. Am 28. Dezember 1972 erfolgte die Gründung, Vorsitzender war Ernst König, Heinz Hellig sein Stellvertreter.