Flüchtlinge haben in Warburg freien Eintritt

Der Chor, der mit seinem aktuellen Programm „Herzenssachen“ an diesem Samstag im Warburger Pädagogischen Zentrum (19 Uhr), am 14. Mai in Bad Driburg sowie am 22. Mai in Brakel gastiert, setzt jetzt ein Zeichen der Solidarität: „Bei unserer Konzertreihe haben alle Geflüchteten freien Eintritt“, berichtet Martina Zimmermann, Vorsitzende des Chores.

„Wir erleben die Musik immer wieder als Grenzen überschreitend und Menschen zusammenführend. Das möchten wir gern mit den neu Zugezogenen teilen und laden sie zu unseren Konzerten ein!“

Für alle anderen gibt es noch Tickets an der Abendkasse. Sie kosten 15 Euro. Auch wenn die 3G-Regelung offiziell aufgehoben ist, wird doch das Tragen einer Maske empfohlen. Weitere Informationen zum Konzert hat der Chor auf seiner Homepage zusammengetragen.