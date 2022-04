Sollten die Archäologen den uralten Stollen am Desenberg tatsächlich finden, wie könnte die Forschung vor Ort weitergehen? Fachmann Hans-Werner Peine, der den Tunnel 20 Jahre lang gesucht hat, hat eine klare Meinung: Durch eine Grabung.

Nach den Messungen am Warburger Desenberg

„Es wäre natürlich schön, wenn man den Stollen danach öffnet“, sagt der ehemalige LWL-Abteilungsleiter für Mittelalter- und Neuzeitarchäologie in Westfalen-Lippe, der im Oktober in Rente ging. Sollte sich die Lage des Mundlochs durch die laufenden Untersuchungen der Christian-Albrechts-Universität Kiel (CAU) genau bestimmen lassen, so könne man auch recht exakt graben.