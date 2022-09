Forstleute erwarten bei Brennholz höhere Nachfrage

Selbsterwerber machen in den Wälder der Region in jedem Jahr viel Brennholz. Auch sie müssen sich auf steigende Preise einstellen. Der „Hessen Forst“ hat bereits um 40 Prozent erhöht. Im Warburger Land wird noch gerechnet.

Das staatliche Forstamt in Hessen (Hessen Forst), das große Waldgebiete an der Grenze zu NRW (zum Beispiel bei Hofgeismar) betreut, hat in diesen Tagen bereits das Procedere mitgeteilt. Bestellt werden kann Brennholz ausschließlich über ein Online-Formular auf der Homepage. Der Festmeter kostet je nach Holzart und Zustand (Stammholz oder Kronenholz) zwischen 67 und 85 Euro. Das ist eine Kostensteigerung um etwa 40 Prozent gegenüber den Vorjahren. Und natürlich wird das Holz ausschließlich in frischem Zustand, ungespalten und ungesägt zumeist an den Wegesrand gezogen. Bestellt werden kann vom 15. September bis 30. November. Die Höchstmenge an Brennholz, die abgegeben wird, ist auf zehn Festmeter pro Haushalt begrenzt.