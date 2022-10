Frau vermisst: Fahndung nach Tatverdächtigem aus Warburg

Nach dem Verschwinden einer 56-Jährigen aus dem niedersächsischen Burgwedel geht die Polizei weiter von einem Tötungsdelikt aus und sucht nun konkret nach einem Verdächtigen. Unter dringendem Tatverdacht stehe Robert E., ein 54-Jähriger aus Warburg (Kreis Höxter), teilten Staatsanwaltschaft und Polizei aus Hannover am Dienstag gemeinsam mit.

Da der Aufenthaltsort unbekannt ist, wird öffentlich mit einem Foto nach Robert E. gesucht. Die Ermittler wollen auch wissen, wo das Fahrzeug des Gesuchten zuletzt gesehen wurde. Es handelt sich um einen silbernen Ford Focus älteren Baujahrs mit dem amtlichen Kennzeichen WAR-SE 512.

Der Gesuchte ist laut Polizei sehr mobil und könnte sich daher im gesamten Bundesgebiet oder auch im benachbarten europäischen Ausland aufhalten.

Die Ermittler suchen nach dem Pkw des Tatverdächtigen. Es handelt sich dabei um einen silbernen Ford Focus (hier ein Beispielbild) mit dem amtlichen Kennzeichen WAR-SE 512. Foto: Polizei

„Wer den Tatverdächtigen oder dessen Fahrzeug erkennt, sollte umgehend über den Notruf 110 die Polizei verständigen und nicht selbst an den Gesuchten herantreten. Es ist nicht auszuschließen, dass der Gesuchte bewaffnet ist“, heißt es in der Mitteilung von Dienstagvormittag.

Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 56-jährige Kerstin Simone G. am Samstag (10. September) zuletzt gesehen worden. Am folgenden Sonntag kam sie nicht zu einem Treffen mit einer Freundin, die einen Tag später die Polizei alarmierte. Wegen der Spurenlage an ihrem Wohnort hatte die Polizei bereits mitgeteilt, dass ein Gewaltverbrechen nicht auszuschließen sei. Die 56-Jährige habe zum Zeitpunkt ihres Verschwindens schulterlange, blonde und gelockte beziehungsweise wellige Haare gehabt.

Herausfinden wollen die Ermittler zudem, wer sich in dem betroffenen Zeitraum am Würmsee aufhielt und bezeichnete grundsätzlich alle Beobachtungen rund um das Wochenende vom 9. bis 11. September als ermittlungsrelevant.

Zeugenhinweise erbeten

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des silbernen Ford Focus oder zum Aufenthalt von Robert E. machen können, werden gebeten, diese dem Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/1095555 zu melden.

Burgwedel, nordöstlich von Hannover gelegen, liegt rund 150 Kilometer von Warburg entfernt. Die Fahrzeit mit dem Auto beträgt rund zwei Stunden.

Die bisherige Berichterstattung der Polizeidirektion Hannover:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5322241

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5326589