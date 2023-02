Absperrband der Polizei hängt an einem Zaun an einer Laube am Würmsee. Nach dem Verschwinden einer 56-Jährigen aus Burgwedel bei Hannover hat die Polizei in Schweden einen Mann aus Warburg festgenommen, der im Verdacht steht, eine Frau, die am Würmsee lebte, „heimtückisch“ getötet zu haben.

Foto: TNN/dpa