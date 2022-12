Friedenslicht steht in der Burgkapelle in Warburg

Wer schon immer mal einen Blick in die Warburger Burgkapelle und die darunterliegende Krypta werfen wollte, der hat dazu an diesem Freitag, 23. Dezember, Gelegenheit.

Pfarrgemeinderat öffnet auch die Krypta und beteiligt sich an ökumenischer Aktion

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Rudi Ryll freut sich auf viele Besucher am 23. Dezember auf der Burgfriedhof. Burgkapelle und Krypta (Foto) sind geöffnet.

Der Pfarrgemeinderat schließt um 15 Uhr die Türen auf und bietet dort auch das Friedenslicht aus Bethlehem zum Mitnehmen an. Rudi Ryll, Vorsitzender des gemeinsamen Pfarrgemeinderats von St. Johannes Baptist Warburg-Neustadt und St. Marien Warburg-Altstadt, setzt damit eine Veranstaltungsidee fort, die in Coronazeiten entwickelt worden war. In den Hochzeiten der Pandemie war es auf dem Burgberg möglich, das Friedenslicht kontaktarm entgegenzunehmen, weil auf dem weitläufigen Gelände die Abstände eingehalten werden konnten.