Funklöcher im Kreis Höxter ausfindig machen

Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Höxter sollen dabei helfen, Funklöcher ausfindig zu machen. Vom 27. Mai bis zum 3. Juni 2023 bittet die NRW-Landesregierung in der Mobilfunkmesswoche um die Mithilfe der Nutzer.

Die Mobilfunkversorgung in Nordrhein-Westfalen ist ausbaufähig. Gerade im ländlichen Raum sind zahlreiche Funklöcher zu finden. Um die jeweiligen Funklöcher zu finden, startet die NRW-Landesregierung nun eine Mobilfunkmesswoche. Alle Bürgerinnen und Bürger sind vom 27. Mai bis 3. Juni dazu aufgerufen, über die Breitbandmessung/Funkloch-App der Bundesnetzagentur Funklöcher zu melden und sich somit aktiv daran zu beteiligen, Funklöcher ausfindig zu machen.

CDU-Landtagsabgeordneter Matthias Goeken begrüßt Aktion

„Im Kreis Höxter haben wir noch immer zahlreiche Funklöcher. Diese sorgen nicht nur im Alltag für Verärgerung, sondern können auch zu einer Gefahr werden, wenn im Notfall kein Anruf abgesetzt werden kann. Ich freue mich daher sehr, dass auf Initiative der Mobilfunkkoordinatorinnen und -koordinatoren in den Kreisen und kreisfreien Städten eine Mobilfunkmesswoche durchgeführt wird. Dies ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, betont der örtliche CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Goeken.

Funkloch-App steht kostenfrei zur Verfügung

Mit der Breitbandmessung/Funkloch-App der Bundesnetzagentur können Kundinnen und Kunden die augenblickliche Netzverfügbarkeit ihres Mobilfunknetzes unkompliziert erfassen und so möglicherweise vorhandene Funklöcher ermitteln. Die jeweilige Netzverfügbarkeit (kein Netz, 2G, 4G, 5G) wird dafür auf dem Endgerät gespeichert.

Die Ergebnisse werden anonymisiert an die Bundesnetzagentur übermittelt, in der Funkloch-Karte des Gigabitgrundbuchs des Bundes verarbeitet und im Nachgang der Mobilfunkmesswoche für Nordrhein-Westfalen ausgewertet. Die Funkloch-App steht kostenlos und werbefrei in den App-Stores zum Download bereit.

Nähere Informationen zur Mobilfunkmesswoche und zur Funkloch-App sind abrufbar unter www.mobilfunkmesswoche.nrw.