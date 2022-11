Für den Notfall selbstbestimmt vorsorgen

Ein Patient liegt auf einer Intensivstation in einem Zimmer. Wer kann in einer solchen Situation rechtskräftig für einen handeln? Wie kann man vorsorgen? Welche Verfügungsarten gibt es? Diese und weitere Fragen beantwortet Rechtsanwältin Monika Kriwet bei einem Informationsabend in Warburg.

Der Sozialdienst berichtet von einem Fallbeispiel: Bis zum 17. Oktober 2021 führten Eric S. und seine Frau Maren ein unbeschwertes Leben. Ihre zwei Söhne waren bereits erwachsen und so nutzten sie die Zeit, um viel zu reisen und die Welt zu erkunden. Am Morgen des 17. Oktobers fühlte sich Eric nicht gut und legte sich nach dem Frühstück nochmal hin. Als seine Frau nach einiger Zeit nach ihm schaute, war er plötzlich nicht mehr ansprechbar und sie rief den Notruf... Damit begann ein langer, steiniger Weg für die Familie. Wenig später im Krankenhaus stellte sich heraus, dass Eric einen schweren Schlaganfall erlitten hatte. Sein Zustand war kritisch, er selbst war nicht ansprechbar.

Es mussten diverse, teilweise weitgehende Entscheidungen getroffen werden, Zustimmungen zu Operationen und weitere medizinische Maßnahmen mussten gegeben werden.

Im Anschluss an den Krankenhausaufenthalt war eine Rehabilitationsmaßnahme notwendig, Anträge mussten gestellt und Gelder beantragt werden.

Ehepartner kann nicht uneingeschränkt handeln

Entgegen der häufig bestehenden Meinung konnte seine Ehefrau nicht uneingeschränkt für ihn handeln, als er es selbst nicht mehr konnte.

Aber wer kann in einer solchen Situation rechtskräftig für einen handeln? Wie kann man vorsorgen? Welche Verfügungsarten gibt es? Wann sind sie gültig? Was ist beim Abfassen einer Vollmacht zu beachten? Welche Maßnahmen muss sich ein Bevollmächtigter vom Amtsgericht genehmigen lassen?

Rechtsanwältin Monika Kriwet informiert

Unter dem Motto „Wir sind da - für noch mehr Selbstbestimmung“ möchte der Sozialdienst katholischer Frauen in Warburg in Zusammenarbeit mit der Rechtsanwältin Monika Kriwet am Montag, 5. Dezember, 18.30 Uhr, im Haus Böttrich in Warburg zu genau diesen Themen informieren.

Wie man mit Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht selbstbestimmt für den Notfall vorsorgen kann, darüber möchte der SkF Warburg informieren (von links): Rechtsanwältin Monika Kriwet (Referentin), Gerburg Wiemers (Dipl.-Sozialarbeiterin, Mitarbeiterin Betreuungsverein SkF), Jessica Schnaase (Sozialjuristin LL.M, Mitarbeiterin Betreuungsverein SkF) und Claudia Stuhldreier-Müller (Dipl.-Sozialpädagogin, Mitarbeiterin Betreuungsverein SkF). Auf dem Foto fehlt Kathrin Schmidt (Sozialarbeiterin BA, Mitarbeiterin Betreuungsverein SkF). Foto: Sozialdienst katholischer Frauen Warburg

Monika Kriwet ist seit vielen Jahren Rechtsanwältin und Notarin in einer Kanzlei in Borgentreich und berät und unterstützt Menschen beim Verfassen von Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und Patientenverfügungen.

Sie wird an diesem Abend einen Überblick über Vorsorgemöglichkeiten geben und im Anschluss für Fragen und einen Austausch zur Verfügung stehen.

Auch die anstehenden Gesetzesänderungen im Ehegattenvertretungsrecht, welche 2023 in Kraft treten werden, sollen an diesem Abend thematisiert werden.

Der Abend richtet sich an alle Interessierten, die wissen möchten, wie man rechtssicher und selbstbestimmt für den Fall vorsorgen kann, wenn man selbst nicht mehr oder nicht mehr allein handeln kann.

SkF nimmt Anmeldungen an

Der SkF bittet um Anmeldung bis zum 2. Dezember unter Telefon 05641/7478280 oder per E-Mail an [email protected]

Der SkF Warburg bietet als anerkannter Betreuungsverein Beratung, Fortbildung und Unterstützung für ehrenamtliche Betreuer und bevollmächtigte Personen. Die Fachkräfte des Vereins sind dienstags und freitags zwischen 9 und 12 Uhr unter der genannten Telefonnummer zu erreichen. Menschen, die sich für die Betreuungsarbeit interessieren und sich informieren wollen, können sich ebenfalls dort melden.