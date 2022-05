Warburg

Erster Planungsschritt für den Ausbau der Windkraft in Warburg: Am Dienstag sind in der Stadthalle Flächen vorgestellt worden, auf denen Windparks entstehen könnten. 35 Besucher waren gekommen. Zumeist waren das wohl Landwirte und Grundstücksbesitzer, die schauen wollten, ob ihre Flächen im Potenzialbereich liegen und sie zu Hause in Erwartung immenser Pachtzahlungen schon mal den Champagner kalt stellen können.

Ein Kommentar von Jürgen Vahle