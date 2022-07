Gedenktafeln erinnern in Rimbeck an jüdische Familie

Warburg-Rimbeck

Am Haus der Stiftung „Helfende Hände für die Armen“ (Hatune Foundation) in Rimbeck werden in Erinnerung an die jüdischen Erbauer, die Eheleute Salomon und Mary Löwengrund, zwei Gedenktafeln angebracht. Aus diesem Anlass waren auch Familienangehörige aus Haifa/Israel angereist. Die Eheleute Salomon und Mary Löwengrund hatten in Rimbeck neben einer Gaststätte auch eine Schlachterei für Großtiere und ein Lebensmittelgeschäft betrieben.

Von Hannah Even