Geldautomat in Ossendorf in die Luft gesprengt

Um 2.11 Uhr war die Nacht für viele Einwohner in Ossendorf vorbei. Ein lauter Knall riss sie am frühen Donnerstagmorgen aus dem Schlaf. Der gemeinsame Geldautomat von Vereinigter Volksbank und Sparkasse war in die Luft gesprengt worden. Die Polizei konnte einen der mutmaßlichen Täter stellen und festnehmen, drei flüchteten in einem aufgemotztem Mercedes mit dem Kennzeichen HAM-S 2611 in Richtung Warburg und Autobahn.

Es war ein ohrenbetäubender Knall, der mitten in der Nacht durch den Warburger Ort direkt an der Bundesstraße 7 hallte. Die Täter hatte den Geldautomaten im Dorf aufgesprengt. Welcher Sprengstoff dabei zum Einsatz kam, war zunächst unklar.

Offensichtlich hatte ein Mitarbeiter der Bank, der in der Nachbarschaft wohnt, die Polizei alarmiert, noch bevor ein zweiter Sprengsatz zündete. Die Beamten waren blitzschnell vor Ort. Auch eine Zeugin soll mit einem Auto den Fluchtweg zunächst versperrt haben, hieß es am Tatort. Die Polizei geht davon aus, dass es vier Täter waren, die in einem Mercedes vor der Filiale Halt gemacht und die Sprengladungen angebracht hatten. Nach der Explosion sammelten sie wohl das Geld ein und wollten flüchten. Das gelang aber nur drei von ihnen. Ein Mann wurde noch vor Ort gestellt und festgenommen.

Die Fahndung nach dem Fluchtauto, einem von der Firma AMG getunten Mercedes, laufen. Die Komplizen ließen den vierten Mann zurück und rasten nach ersten Informationen in Richtung Warburg über die B7 davon. Wahrscheinlich sind sie dann über die nahe Autobahn 44 geflüchtet. Weitere Informationen über den gefassten Mann hat die Polizei noch nicht bekannt gegeben.

Geldscheine klebten auf der Straße

Vor Ort blieb ein Bild der Verwüstung zurück. Trümmerteile waren bis weit über die Bundesstraße bis zum Lebensmittelmarkt von Günter Willeke geflogen, wo ein Schaufenster beschädigt wurde. Auch am Gasthof „Zum Hainturm“ landeten Teile der Automateneinfassung und Beschilderung vor einer Mauer. Einen Großteil der Beute hatten die Täter ebenfalls zurückgelassen. 10-, 20- und 50-Euro-Banknoten klebten auf der regennassen Straße, die Beute hatte die Polizei mit Planen abgedeckt. Ob überhaupt etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Das Gebäude wurde schwer beschädigt. Die gesamte Fassade gleicht einem Trümmerfeld. Neben dem Geldautomaten wurde auch die Firma Müller Kassensysteme von Lorenz Müller schwer beschädigt. Die vertreibt von Ossendorf aus Kassensystem für den Handel und die Gastronomie und hatte nach der Schließung der Volksbank-Filiale erst vor Kurzem die Räume übernommen. Auch ein Planungsbüro, das dem Eigentümer des Gebäudes gehört, befindet sich im Haus und wurde in Mitleidenschaft gezogen. Wohnungen gibt es dort nicht. Die Höhe des Gebäudeschadens ist noch nicht klar. Eine Schätzung wollte die Polizei noch nicht abgeben. „Alles noch viel zu unklar“, hieß es vor Ort.

Meterweit flogen die Trümmerteile. Foto: Jürgen Vahle

Bevor die Spurensicherung der Polizei am Donnerstagvormittag die Arbeit aufnehmen konnte, waren die Bombenentschärfer an der Reihe. Eine der Sprengladungen war nicht explodiert. Sie wurde zur Franzosenschanze zwischen Ossendorf und Warburg gebracht und dort kontrolliert in die Luft gejagt. Erst dann konnten Spezialisten der Polizei aus Bielefeld zum Tatort, um die Spuren zu sichern.

Warburgs Feuerwehrchef Jürgen Rabbe leuchtete den Tatort mit Scheinwerfern aus und sperrte gemeinsam mit den Einsatzkräften der Löschgruppe Ossendorf, Welda und des Löschzugs Warburg die Bundesstraße 7 für den Verkehr. Die Autos und Lastwagen wurden in Ossendorf an der Kirche über Menne abgeleitet, auf der anderen Seite kam an der Kreuzung zur Ostwestfalenstraße erstmals die neue Sperrtafel der Feuerwehr zum Einsatz, die Autofahrer informierte, dass die B7-Durchfahrt durch Ossendorf gesperrt ist. Die Autos wurden über Germete und Diemelstadt oder gleich über die Autobahn abgeleitet. Das sorgte im morgendlichen Berufsverkehr natürlich für Probleme.

Geldscheine klebten auf der regennassen B7. Die Polizei hatte sie notdürftig mit Planen abgedeckt. Foto: Jürgen Vahle

Der Geldautomat in Ossendorf war bereits zu Ostern Ziel von Automatensprengern geworden. Damals allerdings ohne Erfolg. Das Gerät, das gegen Gasexplosionen geschützt war, hielt dem Angriff stand. Einige Wochen später wurde der reparierte Geldautomat, den die beiden heimischen Geldinstitute Vereinigte Volksbank und Sparkasse nach der Schließung ihrer Filialen im Ort gemeinsam betreiben, sehr zur Freude der Dorfbewohner und Durchreisender wieder eröffnet. Er war nachts mit einer Metallabdeckung gesichert und auf dem neuesten Stand der Technik, berichtet Volksbank-Chef Birger Kriwet. Doch gegen die Sprengladung dieser Gewalt war das offenbar nicht ausreichend.

Ob der Automat in Ossendorf nach der kompletten Zerstörung jemals wieder ans Netz geht, ist ungewiss. Ausgeschlossen ist das übrigens nicht, macht Birger Kriwet deutlich. Das Gerät, das im Besitz der Vereinigten Volksbank ist und auch von Sparkassen-Kunden kostenlos genutzt werden konnte, gehört nach wie vor zu den best genutzten im Geschäftsgebiet der heimischen Bank, weil er so verkehrsgünstig an der B7 liegt.

Allerdings trennen sich überall in Deutschland Banken von Automaten-Standorten, weil sie die Geräte ohnehin nicht gegen solche Täter wirksam schützen können und Nachbarn durch die Sprengungen in Gefahr gebracht werden. „Interessanterweise haben wir noch am Mittwochabend in einer Mitarbeiterversammlung über die Probleme von Automaten gesprochen, die in der Nähe der Autobahn liegen und womöglich Ziel solcher Angriffe werden könnten“, berichtet Birger Kriwet.

Der Volksbank-Vorstand ist erst einmal froh, dass niemandem etwas passiert ist und dass das Haus nach allem, was man wisse, wohl auch nicht abgerissen werden müsse, wie das gelegentlich bei anderen Automatensprengungen der Fall gewesen sei.

Zuletzt schlugen Sprenger auch im benachbarten nordhessischen Breuna zu, ebenfalls mit hohem Gebäudeschaden.