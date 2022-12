Gemälde steht in Warburg zur Auktion

Während der Weihnachtszeit gibt es viele Veranstaltungen, um Menschen in Not zu helfen. Der Verein „Zweite Heimat Warburg“ und die Malerin Anna Rona aus Körbecke wollen auch anderen Menschen helfen. Gemeinsam stellen sie ein Bild der Künstlerin zur Auktion.

Das Gemälde „Teddybär und Freunde“ soll unter den Hammer kommen. Die Körbecker Künstlerin Anna Rona spendet das Kunstwerk, das sie in Zusammenarbeit mit dem Verein „Zweite Heimat Warburg“ versteigern möchte. Der Erlös soll geflüchteten Menschen zugute kommen.

„Wir alle haben Angst vor Krieg, Armut, Hunger. Leider haben nicht alle Menschen auf der Welt das Glück in Frieden und Freiheit zu leben, deshalb möchte ich mit meinen Möglichkeiten Menschen helfen, die ihre Heimat verlassen mussten“, erläutert die Malerin ihre Beweggründe.

Gemälde aus vier Teilen

Bei dem Gemälde „Teddybär und Freunde“ handelt sich um ein 40 x 40 Zentimeter großes Bild, das mit Tempera und Farbe auf Holz gemalt wurde. Es besteht aus vier miteinander verbundenen Teilen.

MEHR ZUM THEMA Einrichtung in Warburg beteiligt sich vielfältig an den Wochen gegen Rassismus Kunstwerk bei der "Zweiten Heimat" ersteigern

Anna Rona: „Dieses Bild habe ich im Herbst 2003 in Bydgoszcz, Polen, gemalt. Es ist in warmen Farben gehalten, vorherrschend sind gelb und orange. Es zeigt Spielsachen meiner Kinder und ist eine Art Abschied von ihrer Kindheit. Es würde sich sicher gut in einem Kinderzimmer machen, aber auch in einem Wohnzimmer wäre es schön. Wir alle tragen noch unsere Kindheit in uns. Die Erinnerung an unsere Spielzeuge von früher kann gute Gefühle in uns wecken.“

Original ist in der Hauptstraße 45 zu sehen

Das Original ist im Fenster der Begegnungsstätte der „Zweiten Heimat“ in der Hauptstraße 45 in Warburg ausgestellt und kann dort jederzeit besichtigt werden.

Wer bei der Auktion mitbieten möchte, schickt bis zum 6. Januar 2023 ein Gebot per E-Mail an: [email protected] Das Bild geht an den Meistbietenden. Das Mindestgebot beträgt 130 Euro.