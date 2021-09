Generationswechsel in der Landvolkshochschule

Sonja Wiesner (25) und Tasja Hellwig (36) übernehmen wichtige pädagogische Aufgaben in der Bildungseinrichtung des Erzbistums

Warburg

Im pädagogischen Team der Landvolkshochschule Hardehausen hat sich ein Generationswechsel vollzogen. In der Nachfolge von Monika Porrmann, die 35 Jahre in Warburg-Hardehausen gearbeitet hat und Ende April in den Ruhestand wechselte, hat Sonja Wiesner (25) diese Stelle übernommen.

wn