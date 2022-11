Geschäfte kämpfen mit der Löwenmama

Zum siebten Mal in Folge unterstützt das Hifi Studio Unger in Warburg die Löwenmama bei ihrer Weihnachtsspendenaktion. Wie zahlreiche weitere Geschäfte stellt das Fachgeschäft Geschenke aus, die auf dem Wunschzettel schwerkranker Kinder stehen. Kunden können die Artikel kaufen und für die Aktion spenden.

Seit 21 Jahren erfüllt Susanne Saage (58) Weihnachtswünsche erkrankter Kinder und ihrer Geschwister.

Nach zwei Jahren coronabedingter Zutrittsbeschränkungen in den Kliniken startet die Löwenmama aus Sommersell jetzt mit einer großen Hoffnung in die 21. Auflage ihrer Geschenkeaktion: Sie möchte den schwerkranken Kindern endlich wieder persönlich, direkt am Krankenbett, mit ihrem Herzenswunsch eine Freude machen.

Geschenketische stehen in diversen Geschäften in Borgentreich, Warburg, Höxter, Steinheim, Nieheim, Beverungen, Holzminden, Detmold, Brakel oder auch Göttingen.

Wunschzettel aus 60 Krankenhäusern

Bei Hifi Unger in Warburg steht ab sofort eine Vitrine, gefüllt mit Powerbanks, Kopfhörern, Lautsprechern und Musikboxen bereit, die auf den Wunschzetteln von Kindern und Jugendlichen stehen, die die Löwenmama in 60 Krankenhäusern gesammelt hat.

Spender können die Artikel bei Hifi Unger oder in den anderen teilnehmenden Geschäften wie zum Beispiel Buthe in Borgentreich für die Kinder in den Hospitälern erwerben.

Löwenmama verteilt Weihnachtsgeschenke

Löwenmama Susanne Saage verpackt die Geschenke in verschiedenen Projekten - zum Beispiel mit Kommunionkindern - und bringt sie in der Weihnachtszeit in die Kliniken.

Ein Sparschwein steht bei Hifi Unger zusätzlich das ganze Jahr bereit, um Spenden für Kinderwünsche zu sammeln.

Dankbarkeit über Genesung des Sohnes

Die Aktion Löwenmama hat Saage ins Leben gerufen, nachdem ihr eigener Sohn um sein Leben kämpfen musste. Moritz war vor 21 Jahren im Alter von nur neun Monaten an Leukämie erkrankt. Gott sei Dank hat er die Krankheit besiegt. „Es geht ihm gut“, freut sich seine Mutter, die wie eine Löwenmama mit ihm gekämpft hat und deren Dankbarkeit über seine Genesung nie nachlässt.