Geschäftsmann aus Marsberg verhindert Betrug an Seniorin aus Warburg

Der Inhaber eines Geschäftes in Marsberg hat eine ältere Dame vor Schlimmerem bewahrt.

Die Dame aus Warburg kam am Dienstag in sein Geschäft und wollte dort eine Sofortüberweisung ins Ausland tätigen. Der Verkäufer erledigte das für die Dame.

Gestern kam die Frau erneut in das Geschäft und wollte wieder einen hohen Geldbetrag ins Ausland überweisen. Der Geschäftsinhaber kam diesem Wunsch zunächst nach. Später kamen ihm aber Zweifel.

Er erinnerte sich an Berichterstattungen über die Betrügereien zum Nachteil von älteren Mitbürgern. Er stornierte die Überweisung und informierte die Polizei.

Die Polizei in Warburg hat Kontakt zu der Geschädigten aufgenommen und ermittelt nun in dem Fall, heißt es in einer Meldung der Polizei aus dem Hochsauerlandkreis